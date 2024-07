В природен парк в Камбоджа се излюпиха 60 яйца на сиамския крокодил, които дават надежда за оцеляване на този застрашен вид, предаде АФП.

Пет гнезда са открити в Националния парк в югозападната част на страната, където тези крокодили често са жертва на бракониери, съобщава Министерството на околната среда на Камбоджа. В тях са се съдържали 106 яйца, 60 от които са се излюпили успешно между 27 и 30 юни, допълват от министерството. „Това откритие показва, че районът е естествено местообитание на крокодили, което дава надежда за възстановяването на вида“, пишат властите.

Изследователите смятат, че са останали само 400 сиамски крокодила, главно в Камбоджа. Тяхното оцеляване е застрашено от бракониери. Те хващат яйцата и възрастните влечуги и ги доставят в крокодилски ферми в региона, където кожите им се превръщат в луксозни колани, обувки и чанти.

RARE CROCS: Rare Siamese crocodiles were caught on camera hatching in Cardamom National Park in Cambodia recently. 106 eggs were discovered in May and 60 of them hatched between June 27 and 30. Conservationists said they are one of the rarest reptiles in the world. pic.twitter.com/RrrnjPOL8o