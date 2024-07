Тейлър Суифт коментира трагедията по време на събитие за деца, посветено на нейната музика. Две деца са убити на място, едно почина в болница, а още 10 души бяха ранени при жестокото нападение с нож в английския град Саутпорт. Те са били атакувани от 17-годишен младеж по време на ваканционен семинар за танци и йога на тема „Тейлър Суифт”.

Кървавата атака в Англия: Две убити деца и общо 11 ранени

34-годишната суперзвезда сподели послание в Instagram. Суифт написа: „Мисълта за ужаса от вчерашното нападение в Саутпорт ме спохожда непрекъснато и съм в пълен шок... Загубата на невинни животи и ужасяващата травма, нанесена на всички, които са станали свидетели на случилото се, на семействата и първите отзовали се на сигнала... Това бяха малки деца на урок по танци. Не знам как бих могла да предам съчувствието си на тези семейства”.

