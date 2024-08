Преди малко повече от година състезателката по борба Винеш Фогат прекарваше дни и нощи по улиците на Ню Делхи в знак на протест срещу насилието и сексуалния тормоз в спорта, който практикува. Тази година шампионката от Индия ще напусне Париж с поредното олимпийско отличие.

На тазгодишните Олимпийски игри Фогат ще се изправи срещу Сара Хилдебранд от отбора на САЩ на финала в категорията до 50 кг при жените, което ѝ гарантира поне сребърен медал.

Фогат е трикратен олимпийски шампион. Тя произлиза от семейство на известни спортисти, борци. Младата жена е доказала своята смелост не само в спорта, но и извън него.

В Индия Фогат и съотборниците ѝ се превърнаха в представители на продължаващо протестно движение, което предизвика глобален фурор и дебати - #MeToo. Тя и други борци лагеруваха на улицата седмици наред, настоявайки за действия по обвиненията за сексуален тормоз, отправени срещу президента на Индийската федерацията по борба, съобщи Си Ен Ен.

Спортистите отправиха писмо до ръководителя на Индийската олимпийска асоциация в X, в което настояват за разследване на сигналите за сексуално посегателство от Бридж Бхушан Шаран Сингх, влиятелен политик от управляващата партия "Бхаратия Джаната".

В писмото Фогат описва, че е била „психически тормозена и измъчвана“ от Сингх, след като не е спечелила медал на Олимпийските игри в Токио през 2021 година. Спортистите поискаха уволнението на Сингх, но спряха протестите си, след като Министерството на спорта на Индия обеща, че ще проведе разследване.

Месеци след бездействия от страна на държавните институции, Фогат и съотборниците ѝ отново излязоха на улицата, а протестните действия завършиха с ожесточени сблъсъци с полицията.

