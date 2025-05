Мартин Скорсезе продуцира документален филм, заснет заедно с папа Франциск, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс. Продукцията ще разкаже за работата на покойния вече понтифик в глобално образователно движение, което Светият отец основа.

Във филма, озаглавен Aldeas - A New Story, ще има разговори между папа Франциск и Скорсезе, включително и определяното от създателите на продукцията като последното голямо интервю на главата на Римокатолическата църква пред кинокамера.

Документалната продукция ще разкаже подробно за дейността на Scholas Occurrentes - международна организация с нестопанска цел, основана от папата през 2013 г. и фокусирана върху младите хора.

