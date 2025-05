Турската полиция е арестувала над 400 души в Истанбул навръх 1 май. Голяма част от най-големия град в страната е парализирана в опит да се предотвратят демонстрациите по повод Деня на труда.

Още на 30 април властите затвориха метрото, автобусния транспорт и фериботите в метрополиса и арестуваха 100 души, които са планирали да протестират на централния площад "Таксим", където демонстрациите са забранени от 2013 г.

🇹🇷 TURKEY | 🌍 MAY DAY 🔴 Hundreds Arrested in Istanbul May Day Protests 🔸 Over 200 detained as demonstrators defy Taksim ban. 🔸 Marchers protest jailing of Erdogan’s rival Imamoglu. 🔸 Central Istanbul locked down; transit shut. pic.twitter.com/oaB9AFTImA

It's #MayDay - but Turkish authorities are showing zero tolerance for protests. They closed roads, metro trains, buses and Bosphorus ferries, paralyzing central #İstanbul. People have to walk for miles to get from A to B, many tourists don't know how to make it to the airport. pic.twitter.com/AU7uL8PasC