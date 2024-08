В Китай бе извършен пробен полет на най-големия безпилотен товарен дрон, предназначен за цивилна употреба. Това се случва на фона на огромна надпревара измежду компаниите в азиатската държава - коя ще предложи на клиентите си безпилотен летателен апарат с повече възможности за пренос на доставки и транспорт на хора.

В края на изминалата седмица разработчикът Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co показа безпилотен дрон с формата на самолет, който извърши своя първи полет в рамките на 20 минути.

Летателният апарат е с размах на крилата от 16,1 м и височина от 4,6 м и е малко по-голям от самолет "Чесна 172" (Cesna 172). Полезният му товар е 2 тона.

През юни държавната компания Aviation Industry Corp of China, AVIC извърши първи полет на своя дрон HH-100, който също е с формата на малък самолет. Той е с полезен капацитет от 700 килограма и има радиус на полета от 520 километра. Следващата година AVIC планира да тества най-големия си товарен дрон TP2000, който може да носи до 2 тона товар и да лети четири пъти по-далеч от HH-100.