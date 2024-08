Отиде великият френски актьор Ален Делон. Той е починал тази сутрин на 88-годишна възраст, съобщи Le Figaro. В изявление, разпространено до агенция AFP, се казва: „Той почина мирно в дома си в Души, заобиколен от трите си деца и семейството си“. "Семейството му любезно ви моли да уважите личното им пространство в този изключително болезнен момент на траур", се посочва още в изявлението.

Неговата филмова кариера предизвика революция в киното във филмите на Клеман, Мелвил и Висконти.

Ален Делон през 60-те

Най-известните роли на Делон са „Роко и неговите братя“ /1960 г./, "Гепардът" /1963 г./, „Самурай“ /1967 г./, „Басейнът“ /1969 г./, "Борсалино" /1970 г./, "Червено слънце" /1971 г./, „Двама в града“ /1973 г./ и много други. Той остава символът на френското кино. Партнира си с велики актьори като Лино Вентура, Жан Габен, Роми Шнайдер, Жан-Пол Белмондо, Чарлз Бронсън, Тоширо Мифуне, Урсула Андрес, Бърт Ланкастър, Клаудия Кардинале, Симона Синьоре и др.

Ален Делон е носител на наградите „Сезар“ за филма „Нашата история“ и почетната награда на Международния берлински кинофестивал.

Актьорът има необикновена съдба, изградена върху дълбоки интимни разломи. Ален Делон не е имал детство като всички останали. Легендата на френското кино израства отчасти в затвора във Френе, където едва 9-годишен преживява отблизо екзекуцията на политик.

„Израснах в двора на Френе, между стените, играейки с децата на пазачите", казва той за този период от младостта си. Там преживява и едно от най-значимите събития в живота си, без да го разбира.

