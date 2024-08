Археолози, работещи на обекта на световното културно наследство на ЮНЕСКО – могилата Арслантепе в източната провинция Малатия в Турция, са открили два печата с фигури на животни на възраст 7000 години, предаде Анадолската агенция.

Могилата Арслантепе, разположена на 15 км югозападно от река Ефрат, е била дом на човечеството в продължение на хиляди години благодарение на високия селскостопански потенциал, мочурища и структура, защитена от наводненията от реката.

Франческа Балоси Рестели, ръководител на екипа за разкопки, заяви, че са сравнили стила на печатите в други региони, за да определят възрастта на техните мотиви.

„Когато погледнем стила, мисля, че възрастта на тези печати ще бъде по-стара от 5000 г. пр. Хр.“, каза Рестели.

Отбелязвайки, че върху печатите са издълбани фигури на животни, тя посочи, че това са най-старите печати открити досега в Арслантепе.

7,000-Year-Old Animal Seals Unearthed at Arslantepe Mound: A Gateway to the Past



August 25, 2024



In a groundbreaking discovery, two 7,000-year-old seals, crafted from stone and bone and adorned with captivating animal motifs, have been unearthed at the Arslantepe Mound in… pic.twitter.com/DM0SDapZ6p