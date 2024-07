Археолози откриха скални рисунки на няколко древноегипетски фараони по време на подводна експедиция по река Нил, съобщи Live Science. Екип от изследователи от Египет и Франция откри рисунките южно от град Асуан - район, наводнен преди около 60 години по време на строителството на високия язовир Асуан. Тогава ЮНЕСКО се опита да спаси колкото се може повече артефакти, но не успя да направи това с всичките.

Френско-египетският екип предполага, че някои рисунки и каменни резби все още може да са останали запазени след потопа и започна да работи под вода. Археолозите правят снимки на находки и ги записват на видео, а също използват методиката на фотограметрията за създаване на 3D модели на откритите артефакти.

Groundbreaking underwater discoveries in Aswan. A joint Egyptian-French mission has uncovered ancient inscriptions of Amenhotep III, Thutmose IV, Psamtik II & Apries beneath the Nile! https://t.co/xjtnIQx0Hg #Archaeology #Aswan #Egyptology @indyfromspace @yukinegy pic.twitter.com/dnXH5KUhOh

Последното откритие на изследователите са изображенията на Аменхотеп III (управлявал 1388-1351 г. пр. н. е.), Тутмос IV (управлявал 1397-1388 г. пр. н. е.), Псаметих II (управлявал 595-589 г. пр. н. е.) и Априа (управлявал 589-567 г. пр. н. е.). . Археолозите отбелязват, че рисунките са добре запазени.

View of the Philae Temple Complex, partially-submerged in the Nile flood before 1968, Aswan, Egypt. pic.twitter.com/RdzG6dXqvl