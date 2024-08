Известен блогър, документиращ живота в Ивицата Газа, беше убит при ракетен удар. 20-годишният Мохамед "Медо" Халими, който има над 250 000 последователи в Instagram и TikTok, е бил ударен от шрапнел от израелска ракета, причинила експлозия в Хан Юнис в понеделник. Това заявиха от две младежки организации, с които блогърът е работел.

Израелските отбранителни сили заявиха за BBC, че не могат да потвърдят, че е бил нанесен удар в Хан Юнис в понеделник, но подчертаха, че продължават да „противодействат на заплахите, като същевременно настояват да смекчат щетите за цивилните“ в Газа.

Халими натрупа публика в социалните медии, след като семейството му беше принудено да напусне дома си, когато Израел започна военната си операция в Газа, след атаката на "Хамас" от 7 октомври миналата година. В своите видеоклипове той описва подробно живота си като един от разселените граждани на Газа в Рафах и Хан Юнис.

“Planting is resistance. They take life away, but I bring it back to the earth.” - @medo_halimy | Three days ago, while searching for WiFi, the IOF killed him. pic.twitter.com/9Nhpec0gzv