Капсулата Polaris Dawn на SpaceX се спусна край бреговете на Флорида тази сутрин, след като влезе в историята с първата частна космическа разходка.

Историческо: Първата частна космическа разходка (ВИДЕО)

Космическият кораб "Дракон" се приземи в океана в 3:37 ч. местно време, показа уебпредаване на спускането, а екип за възстановяване се отправи към касетата и четиримата членове на екипажа.

Dragon's hatch is open and the Polaris Dawn crew is getting ready to exit the spacecraft pic.twitter.com/KItVBSwJff