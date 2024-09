Американецът Райън Уесли Раут беше обявен като заподозрян за опит за убийство републиканския кандидат за президент Доналд Тръмп във Флорида, предаде Би Би Си.

Раут е родом от Северна Каролина и е прекарал по-голямата част от живота си там. Последно е живял в Хавай.

Нов опит за покушение срещу Тръмп, нападателят е заловен

Как е действал Раут

Той е заподозрян, че е отишъл в "Голф клуб Тръмп" във Флорида в неделя, въоръжен с пушка. ФБР откри оръжие и мерник, две раници и камера от храсти в комплекса, където се е криел стрелецът.

Въпреки че Раут успява да избяга с колата си, той изглежда е бил забелязан от свидетел, който е направил снимка на автомобила. За номера на колата е подаден спешен сигнал. Шерифът на окръг Палм Бийч каза, че двама служители са намерили автомобила на Раут 45 минути, след като оръжието е било намерено на голф игрището.

Какво разкриха социалните мрежи за заподозряния стрелец

В социалните мрежи Раут призовава чуждестранни "бойци" да заминат в Украйна и да се бият срещу руските сили. „Идвам в Украйна от Хаваите, за да се боря за вашите деца и семейства и демокрацията. Ще дойда и ще умра за вас“, се казва в публикация на X, според американския партньор на BBC, CBS News.

В момента профилът на предполагаемият стрелец е неактивен и тече разследване.

🚨#BREAKING: The X/Twitter account of 58-year-old Ryan Wesley Routh, linked to an attempted attack on Trump earlier today, has just been suspended from the platform moments ago. pic.twitter.com/kCnewCQFCd