Украинският президент Володимир Зеленски осъди днес това, което ФБР нарича очевиден опит за убийство на кандидата за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп, и заяви, че политическото насилие няма място където и да било по света, предаде "Ройтерс".

„Радвам се да чуя, че Доналд Тръмп е в безопасност и не е пострадал. Пожелавам всичко най-хубаво на него и семейството му“, заяви украинският президент в Х. „Добре е, че заподозреният за покушението е бил задържан бързо“, добави Зеленски, без да споменава връзката на задържания с Украйна, след като няколко медии го определиха като поддръжник на Киев във войната срещу Русия.

I am glad to hear that @realDonaldTrump is safe and unharmed. My best wishes to him and his family. It’s good that the suspect in the assassination attempt was apprehended quickly. This is our principle: the rule of law is paramount and political violence has no place anywhere in…