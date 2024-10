В рамките на проекта Top Employers 2024 nova.bg ще ви запознае с една компания, която преминава през мащабна и безпрецедентна трансформация в своята мисия за бездимно бъдеще, залагайки на нуката и иновациите. "Филип Морис България", част от "Филип Морис Интернешънъл" (PMI), водещата международна тютюнева компания с над 175-годишна история, с присъствие в 180 странии над 80 000 служители по целия свят, отразявадесет години, откакто основната бездимна алтернатива от портфолиото на компанията излезе на световния пазар – повод за истински празник за повече от 22 милиона потребители на 90 пазара, оставили завинаги цигарите в миналото.

Екипът в България се състои от над 140 мотивирани и висококвалифицирани служители, които споделят ценностите и визията на компанията за изграждане на бъдеще без дим посредством предлагането на бездимни алтернативи.

В компанията поставят културата на работното място сред основните си приоритети с вярата, че за да имат добри бизнес резултати, трябва да се погрижат за благосъстоянието на хората, които реално ги постигат.

„Служителите са двигателят на нашата трансформация, a културата на работното място е наш основен приоритет. Трите ни ценности резонират напълно с всеки от служителите ни: We care (Грижа ни е), We are better together (Заедно сме по-добри) и We are game changer (Променяме играта)“, споделят от компанията.

За своите отлични програми за развитие на служителите, за добрите условия на работа и грижата за всеки член на екипа, за осма поредна година "Филип Морис България" получава голямото отличие – сертификата Top Employer от Top Employers Institute както на локално, така и на европейско и глобално ниво. Това е поредното доказателство за ясния фокус на организацията в посока изграждане на устойчива и вдъхновяващата работна среда чрез отлични политики в областта на човешките ресурси. У нас компанията е сред осемнадесетте работодатели, получили авторитетната награда за добри практики в управлението на човешките ресурси.

"Нашата вътрешна култура се базира на уважение, честност, взаимодействие между колегите и екипите, приобщаване и многообразие. Всички тези теми преминават отвъд поколенческите стереотипи и изграждат стабилна работна среда", обобщават от "Филип Морис България".

В материалите, част от партньорството между nova.bg и "Филип Морис България", ще разказваме за добрите практики при изграждането на перфектната работна среда, уникалните програми за развитие на екипа и подходите за привличане на нови, талантливи кадри.

Редактор: Маргарита Стоянчева