Инструкторът по летене, който обучаваше актьори във филма „Топ Гън: Маверик“ от 2022 г., загина при катастрофа с малък самолет по време на авиошоу в Ню Мексико, предаде dariknews.bg. Чарлз Томас "Чък" Коулман е бил единственият човек на борда на двуместния моноплан Extra Flugzeugbau EA300, когато самолета пада около 14:30 ч. местно време в неделя, предаде Sky News. Коулман е изпълнявал полет по време на изложението за въздушно и космическо изкуство Las Cruces на международното летище Las Cruces, казаха градските власти. Авиошоуто беше прекратено след катастрофата, станала на около половин миля западно от летището.

Колман участва в стотици въздушни шоута и е извършил повече от 3000 полета, според уебсайта му. Като инструктор на актьорите от "Топ Гън: Маверик" с участието на Том Круз, той е извършил повече от 100 полета, за да подготви екипа за полет с F-18 Hornets на ВМС на САЩ.

Актьорът Майлс Телър отдаде почит на Коулман, като написа в X, че пилотът е "изиграл важна роля в подготовката ни за Top Gun: Maverick".

RIP Chuck Coleman. Chuck was our aerobatics flight instructor and instrumental in our preparation for Top Gun: Maverick. He was an aerospace engineer, air show and test pilot, and our friend and ally. Chuck had a very easy going way about him and we always felt comfortable with… pic.twitter.com/93giSZdbgz