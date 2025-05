Мечтата на технологичния милиардер Илон Мъск да превърне космодрума SpaceX в щата Тексас в град се сбъдна, след като избирателите в района подкрепиха с огромно мнозинство превръщането на Старбейс в нова община.

Резултатът от гласуването, което определи и кмет на общината с 100% от предварителните гласове, не изненада никого.

Повечето от 283-мата избиратели с право на глас или са служители на SpaceX в обекта в залива Бока Чика, граничещ с Мексико, или имат връзки с компанията, чийто шеф отдавна мечтае за мисия с хора до Марс.

„Старбейс, Тексас! вече е истински град!“, написа Мъск в социалната си мрежа X.

