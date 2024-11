Правителството на Индонезия възнамерява да евакуира поне 16 000 жители от селата около активния вулкан Левотоби Лаки-Лаки, който изригна и уби 9 души. Хиляди домове бяха засегнати от изригването, съобщи US News. Вулканът, разположен на остров Флорес в провинция Източна Нуса Тенгара, изригна на 3 ноември. Ден по-късно последва ново, по-малко изригване. Евакуацията е затруднена от гъстата вулканична пепел по някои пътища.

Вулкан изригна в Индонезия, има загинали (ВИДЕО)

До момента са евакуирани около 2472 от общо 16 086 жители на 8 села, заяви Херонимус Ламауран, говорител на регионалното правителство на Източен Флорес. „Планираме временно да евакуираме жителите, докато стане безопасно за тях да се върнат в селата си“, каза той.

„Жителите са отведени в 3 училищни сгради и временни убежища в други села на около 20 км от кратера. На 5 ноември изпратихме още камиони заедно с военни и полицейски служители, за да подпомогнем евакуацията“, добави Ламауран.

