Най-малко деветима са загинали, след като вулканът Левотоби Лаки-Лаки в източната част на Индонезия изригна в неделя. Властите евакуират околните селища. Вулканът, разположен на остров Флорес, е изригнал в 23:57 часа местно време, изхвърляйки лава, вулканична пепел и скали.

There have been reports of at least nine fatalities after an eruption at Mount Lewotobi Laki-laki on Flores Island



November 3, 2024



Several houses, including a convent of Catholic nuns, were burned down due to hot ash and pyroclastic bombs from the eruption.



