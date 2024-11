Майк Тайсън увери, че не съжалява, че се е качил на ринга за последен път след поражението си от Джейк Пол в петък вечерта. 8-рундовият двубой на стадион AT&T в Тексас бе спечелен от американския актьор и инфлуенсър с единодушно съдийско решение.

Мачът бе пренасочен от първоначалната си дата 20 юли за 15 ноември, след като Тайсън се разболя. Той бе диагностициран с обостряне на язва.

Медиите разкриха, че той се е разболял по време на полет от Маями до Лос Анджелис през май и се е нуждаел от медицинска помощ.

В социалните мрежи Тайсън оповести, че е бил "почти умрял" през юни след 8 кръвопреливания, но настоя, че все още е благодарен за шанса да се бие за последен път.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.



I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.



To…