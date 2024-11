Кечистът Хълк Хоган намекна, че може да стане част от бъдещата администрация на Доналд Тръмп. Той се появи в събота по Fox News и разказа за разговор, който е имал с новоизбрания президент зад кулисите, по време на митинга в „Медисън Скуеър Гардън” в края на октомври.

„Започнахме да си говорим и Доналд ми каза: „Знаеш ли, Хоган, ти можеш да бъдеш страхотен съветник по физическа подготовка и фитнес”, каза кечистът.

