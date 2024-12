Петима загинали, сред които 9-годишно дете, и близо 200 пострадали при нападението срещу коледен базар в германския град Магдебург в петък вечер. 40 от ранените са с опасност за живота, съобщават германските медии. Засега няма информация за българи сред пострадалите, но наши сънародници са били на мястото на атентата.

Екип на NOVA се намира на мястото. Последната информация, която беше разпространена от германските медии е, че най-вероятната причина за атаката е свързана с националността на атентатора и начина, по който той разсъждава за хората, които са дошли от Саудитска Арабия.

„В първия момент не можах да разбера какво е станало. Чух и писъци на хора и удари“, разказва Мартин Илиев.

„Не знам ли дали това са сълзи на ярост или на тъга. Не е честно просто. Някой да решава кой ще живее и кой не“, коментира Албена Нинова.

На 21 декември в Магдебург, Германия е тихо. Улиците са почти празни, а там където има множество, е от полицаи. В петък Мартин и Албена оцеляват като по чудо. Той се разминава на метър от автомобила на атентатора, минута по-рано тя се мести от пътя му, защото отива до тоалетна. „Не искам да се обръщам. Кошмар. Започна толкова хубаво, празнично, целия град празнуваше. Защо се случи това? Виждаме спринцовките, одеалата, за мен е като на сън. За мен е нереално“, посочва Нинова.

„Навсякъде имаше хора обърнати, масички, хора с фрактури, имаше кръв. Тогава видях, че гледката по цялата улица е същата и разбрах, че е атентат“, обясни Илиев.

Над 200 ранени, сред които 41 тежко и пет жертви, сред които 9-годишно дете. Целият базар е обграден с бетонни блокове като идеята им е да спрат именно такива атентатори. Едно място е оставено, за да могат да минават хората, които зареждат базара. Оттам влиза и колата, която преминава напред и помита десетки.

Бетонните блокове са затрупани с цветя и свещи. И като чели вече не пазят базара, а паметта на убитите. „Детето ми се плаши вкъщи, не ме пускаше да изляза. Страхуваме се, но това не трябва да се случва, терористите това искат“, каза Нинова.

„За съжаление, това е черен, мрачен ден за Магдебург и за Германия“, допълни Илиев.

След като атентаторът прави почти прави цяла обиколка на базара, е задържан на спирката отстрани на пътя. Там той е неутрализиран и свален от автомобила.

24 часа след трагедията все още не са ясни мотивите на нападателя да посегне на толкова много хора. Според разследващите е действал сам. Прокуратурата му е повдигнала обвинения за пет убийства и тежки телесни повреди. Макар да е роден в Саудитска Арабия, властите определиха 50-годишния мъж като „ислямофоб“.

Кадри показват момента на задържане на предполагаемия извършител. Редица медии го назоваха с името Талеб Ал Абдулмохсен. Роден в Саудитска Арабия, живее в Германия от 2016 г. и работи като психотерапевт. Помага на други, които бягат от родината му. Отказва се от исляма в 20-те си години. През 2019 г. дава интервю за водещ германски ежедневник, където определя себе си като „най-агресивния критик на исляма в историята”.

„Данните до момента показват, че става въпрос за нападател, който е действал сам. Така, че няма допълнителна опасност за града, защото успяхме да го арестуваме и всички разследвания в момента са в ход“, заяви премиерът на област „Саксония-Ахалт“ Райнер Хаселхоф.

В петък през нощта властите са претърсили дома на нападателя в съседния до Магдебург град Бренбург. Съседи споделят: „Човек няма представа, че всъщност живее под един покрив с такъв престъпник. Не, не го познавах“, посочва Сабрина Липолд.

Появи се информация, че нападателят е бил привърженик на идеите на крайната десница в Германия. Колата, с която се е врязал в събралото се множество на коледния базар, е била под наем.

Дорин Щефен е в близката църква, когато на метри от нея Талеб се врязва в празнуващите хора. „Чухме сирените на полицейските коли, разбира се, те звучаха толкова дълго и ужасно, че веднага можеш да предположиш, че се е случило нещо чудовищно. Целите треперехме, искрено съчувстваме на семействата на пострадалите, в същото време се надявахме нашите собствени близки, приятели и познати да са здрави и добре“, посочи жителката на Магдебург.

Днес, портите на катедралата са превърнати в своеобразен олтар в памет на загиналите при атаката. „Видях днес много страдание. Много хора идваха да търсят близките си. Видях много сълзи, учудване, както и екстремни състояния на шок“, съобщи служителят в организация за психологическа подкрепа Корина Пагелс.

На място пристигна и канцлерът Олаф Шолц, който обеща, че властите ще приложат пълната строгост на закона. „За мен е важно, когато се случи нещо толкова ужасно, да бъдем единни като граждани на тази държава. Няма да позволим на тези, които искат да сеят омраза, да им се размине. Но няма и да оставим извършителите ненаказани“, каза Шолц.

Властите търпят сериозни критики, как е било възможно това да се случи, предвид всички мерки за сигурност, които са били взети?

Президентът Румен Радев осъди атаката в германския град Магдебург, при която кола се вряза в коледен базар. Най-малко петима души бяха убити, а над 200 са ранени. „Ужасното нападение в Магдебург в навечерието на Коледа е възмутително. Подобни престъпления и прояви на насилие са напълно недопустими. Изразявам най-искрени съболезнования към роднините на жертвите, всички засегнати и целия германски народ“, написа българският държавен глава в социалната мрежа Х.

The horrible attack in Magdeburg on the eve of the celebration of Christmas is outrageous. Such acts of crime and violence are totally inadmissable. I express my deepest sympathies to the relatives of the victims, all those affected and all German people.