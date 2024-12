Президентът Румен Радев осъди атаката в германския град Магдебург, при която кола се вряза в коледен базар. Най-малко петима души бяха убити, а над 200 са ранени. „Ужасното нападение в Магдебург в навечерието на Коледа е възмутително. Подобни престъпления и прояви на насилие са напълно недопустими. Изразявам най-искрени съболезнования към роднините на жертвите, всички засегнати и целия германски народ“, написа българският държавен глава в социалната мрежа Х.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер ще присъства на църковната служба в Магдебург в събота вечер за жертвите на нападението с лек автомобил срещу коледен базар в града, предаде ДПА.

The horrible attack in Magdeburg on the eve of the celebration of Christmas is outrageous. Such acts of crime and violence are totally inadmissable. I express my deepest sympathies to the relatives of the victims, all those affected and all German people.