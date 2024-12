Българките Марияна Василева и дъщеря ѝ Сияна, получиха жестоки наказания от Дисциплинарната комисия на Фондацията по етика към Международната федерация по художествена гимнастика (Gymnastics Ethics Foundation, GEF). Причината е тормоз над състезателки.

Двете работят от години в Азербайджан. Твърди се, че ползвали скандални методи, включващи физическо и психическо насилие.

Мариана Василева е бивш национален треньор на ансамбъла на бившата съветска република, а към момента изпълнява длъжността заместник-министър на спорта, на която бе назначена лично от президента Алхам Алиев. На поста ѝ като наставник я наследи Сияна.

Случаите са от началото на 2020 година, когато и двете са работели като треньорки. Официалните жалби са постъпили в GEF през юли 2020 г., а през 2023-а Фондацията е открила дисциплинарно производство срещу Василеви за физическо и психическо насилие спрямо гимнастички. Към делото са включени също така треньорката Евгения Виляева, съдийката Наталия Буланова - спортен директор в азербайджанската федерация, както и цялата федерация по гимнастика на страната.

By FAR the most severe sanctions because of gymnast abuse.



Mariana Vasileva banned for 8 yrs and got a life ban from head coaching. Siyana Vasileva (the athlete rep at FIG!) banned for 18 month, sentence suspended. AGF banned 6 months, sentence suspendedhttps://t.co/uHgE1J6Xiz