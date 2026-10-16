Опасната фуга на Околовръстния път на София ще бъде ремонтирана. Това обеща министърът на регионалното развитие Иван Шишков в ефира на „Здравей, България“ по NOVA, след като телевизията показа проблема в свой репортаж.

Преди два дни екипът на NOVA показа как автомобили преминават през опасния участък. Тогава от Агенция „Пътна инфраструктура“ не отговориха дали ще предприемат ремонтни дейности.

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Шишков заяви, че проблемът ще бъде отстранен, но обясни, че все още не са подписани споразуменията между държавата и Столичната община, които уреждат поддръжката на пътя и зимното почистване. По думите му забавянето се дължи на административни причини, както и на закъснелите държавен и общински бюджет.

В разговора беше обсъдено и изграждането на последните осем километра от Южната дъга на Околовръстния път, които са необходими за завършването на обхода около София. Според Шишков тръжните процедури за изграждането на участъка трябва да започнат в началото на следващата година.

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Преди строителството ще се наложи отчуждаване на значителна част от имотите по трасето. Основната част от тази процедура ще бъде извършена от държавата, а по-малък дял – от Столичната община, тъй като трасето преминава в близост до улици и жилищни квартали.

Проектът предвижда не само изграждането на самия път, но и допълнителна инфраструктура, включително нови пътни връзки и кръстовища, както и мерки за осигуряване на достъп до съседните терени.