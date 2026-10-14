За опасна фуга на Южната дъга на столичния Околовръстен път сигнализират зрители на NOVA. Става въпрос за фугата на моста над булевард „Симеоновско шосе”, която е дълбока над 50 сантиметра и широка над 20. Всеки ден в този участък минават хиляди коли, камиони и автобуси. Около фугата, за която ни сигнализираха, има множество елементи от автомобили, включително тасове от гуми. А ако случайно шофьор реши да избегне препятствието - може да се озове в шахтата наблизо, която е без капак.



„Не е приятно. Моята кола ги поема такива препятствия, но не е приятно”, заяви шофьорът Ивайло.

Според пътните експерти освен неприятно е и опасно. Защо - обясни инж. Ясен Ишев: „Фугата я няма. Повече от половината. Това е аварийно състояние и пътноподръжната фирма веднага трябва да сложи знаци, с които да се намали скоростта на преминаващите моторни превозни средства. Тъй като опасността от сериозно ПТП е голяма. А още в утрешния ден празнините трябва да се запълнят".

И тъй като пътят се намира на територията на София NOVA се обърна със запитване към общината. От там обясниха, че АПИ стопанисва отсечката и от повече от 3 години настояват пред агенцията да бъде извършен спешен ремонт на компрометираните дилатационни фуги. Както и, че оттогава общината е работила по над 50 преписки и сигнали, свързани с проблема.



Ивайло обаче не вярва, че ремонт на фугата ще бъде извършен. В крайна сметка, дали той ще се окаже прав не успяхме да разберем, тъй като от АПИ отклониха поканата на NOVA за интервю, не отговориха и на въпросите, които изпратихме. А именно- кой стопанисва пътя, кога е бил последният ремонт там и кога ще бъде следващият.

По-рано през деня от Столичната община съобщиха, че са изпратили ново официално писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ с настояване за незабавно обезопасяване и ремонт на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. „Симеоновско шосе“. Състоянието на съоръжението създава риск за безопасността на преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен въпреки многократните искания на Общината и десетките граждански сигнали. Това съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Мостовото съоръжение е част от републиканската пътна мрежа и е изключителна държавна собственост. Съгласно Закона за пътищата отговорността за неговото управление, поддържане и ремонт е на Агенция „Пътна инфраструктура“.

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Още от 23 февруари 2024 г. Столичната община настоява пред АПИ да бъде извършен спешен ремонт на компрометираните дилатационни фуги. Оттогава общината е работила по над 50 преписки и сигнала, свързани с проблема. Само през септември и първите девет дни на октомври 2026 г. е препратила по компетентност 29 граждански сигнала. Въпреки многократните настоявания фугите остават неремонтирани, а писмата на общината – без отговор.

„Хората имат право да се движат безопасно, без да се страхуват, че ще спукат гума или ще попаднат в катастрофа заради състоянието на пътя. Още от февруари 2024 г. настояваме за ремонт и сме предложили съдействие, включително общината да го организира. Писмата ни остават без отговор. Не можем да приемем това бездействие, когато става дума за безопасността на хората“, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

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В новото писмо от 9 октомври 2026 г., с рег. № СОА26-ВК92-54690, подписано от заместник-кмета по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев, Столичната община отново настоява АПИ да изпълни задълженията си и потвърждава готовността си за съдействие.

Столичната община очаква незабавни мерки за обезопасяване на участъка, конкретен график за ремонта и официален отговор от АПИ. Гражданите могат да продължават да подават сигнали за проблеми с пътната инфраструктура чрез Call Sofia. Когато сигналът се отнася до обект извън правомощията на общината, той се насочва към компетентната институция.