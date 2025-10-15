ВАС отмени решение на Административен съд – София-град, касаещо ремонта на моста на бул. „България“. Върховният административен съд отхвърли като неоснователна жалбата на Агенция „Пътна инфраструктура“ срещу заповед на и.д. главен архитект на Столичната община.

С оспорената заповед е наредено на Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме незабавни действия с цел основен ремонт и възстановяване на мостово съоръжение, част от пътен възел при бул. „България“, Околовръстен път, както следва:

⇒ Незабавно временно укрепване на съоръжението с цел защита живота, здравето и спокойствието на гражданите, както и с оглед предотвратяване погиването му, и осигуряване на нормалното му ползване;

⇒ Възлагане на последващо конструктивно обследване на съоръжението, съдържащо конкретно предписания към съдържанието на последващия инвестиционен проект;

⇒ Въз основа на обследването да се изготви инвестиционен проект, който да се внесе за разглеждане и одобряване пред компетентния административен орган, и за издаване разрешение на строеж;

⇒ Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в одобрените/съгласувани проекти и издаденото разрешение за строеж.

Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата ясно са дефинирани дейностите по „поддържането“ на пътищата и техния „текущ ремонт“, както и задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища.

Задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища е възложено на АПИ с възможност за съвместяване на тези задължения с общината по изрично споразумение.

Републиканските пътища са изключителна държавна собственост, като към тях се отнасят и пътните съоръжения, каквото е и процесното мостово съоръжение. Следователно, възложител на ремонтно–възстановителни дейности на процесното мостово съоръжение е АПИ. Върховните магистрати приемат, че оспорената заповед е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Редактор: Емил Йорданов