Астрономи използваха рентгеновата обсерватория „Чандра“ на НАСА, за да установят причината за забележително образувание от радиовълни, което са нарекли Ключ сол, заради характерната му форма силно наподобява музикалния символ.

Изследователите установиха, че Ключ сол вероятно е причинен от изригване от свръхмасивна черна дупка, последвано от сблъсък на два галактически купа. Откритието е направено под ръководството на Андреа Ботеон от Националния институт по астрофизика (INAF) в Италия и е публикуво в списание „Astronomy & Astrophysics“.

Оказва се, че е трудно да се намери обяснение за произхода на Ключ сол, тъй като образуванието се намира почти непосредствено зад равнината на Млечния път. Това означава, че звездите, газът и прахът в нашата галактика до голяма степен блокират гледката от Земята. Използвайки обаче телескопи, способни да проникват през тази част от Космоса, екип от изследователи успява да установи какво стои зад тази необичайна структура.

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Рентгеновата обсерватория „Чандра“ на НАСА и германският рентгенов телескоп eROSITA откриват дифузен горещ газ на мястото, където се намира Ключ сол. Това показва, че обектът е разположен в галактичен куп. Изследователите установили също, че всъщност става дума за два галактически купа, които са в процес на сливане. Галактическите купове са сред най-големите структури във Вселената и съдържат стотици отделни галактики и огромни количества свръхнагорещен газ.

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Новото комбинирано изображение на Ключ сол и галактическия куп показва газа с температура от милиони градуси, открит чрез рентгеновите наблюдения на „Чандра“ и eROSITA, в синьо. Радиоданните, показани в червено, са от LOFAR — голяма мрежа от радиотелескопи в Европа, която разкрива двойника на музикалния символ. Последният елемент от комбинираното изображение са инфрачервени данни, получени с британския инфрачервен телескоп, които са представени предимно в бяло.

NASA's Chandra cracked a cosmic music mystery 🎼 The "Treble Clef," a radio structure 1.55 billion light-years away, likely formed in two acts: a supermassive black hole outburst, then two galaxy clusters colliding and re-energizing it. Blue: hot X-ray gas. Red: LOFAR radio. https://t.co/911uQBoeIA — yayaokdude (@yayaokdude) October 15, 2026

Авторите стигнали до заключението, че Ключ сол вероятно се е образувал в два етапа. Първо, по-ранно изригване от свръхмасивна черна дупка в центъра на галактичeския куп изтласкало облаци от заредени частици и магнитни полета със скорост, близка до тази на светлината. Това довело до своеобразно космическо засилване и първоначално породило ярки радиовълни, които впоследствие отслабнали, когато частиците загубили енергията си. След това сблъсъкът между двата купа свил облака или му придал отново енергия, вследствие на което той отново станал по-ярък в радиовълновия диапазон. Ударните вълни от сблъсъка може също да са допринесли за този процес на повторно активиране.

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Учените предполагат, че сблъсъкът между двата клъстера вероятно се е случил по посока ляво-дясно, както се вижда на изображението. Изследователите смятат, че директният сблъсък между двата клъстера се е случил преди няколкостотин милиона години и сега клъстерите се отдалечават един от друг.

Приликата с музикалния символ ключ сол е пример за парейдолия — явлението, при което хората разпознават познати форми в случайни данни.