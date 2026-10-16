Малка част от Космоса, изучавана от десетилетия, постави пред астрономите неочаквана загадка. Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ е засекал два пъти ярък сигнал, който идва оттам там, но по-ранни наблюдения не показват видим обект на това място.

Учените все още не могат да обяснят каква е причината за това явление. Откритието повдига въпроса какво би могло да изпрати ярък сигнал от регион, където не се вижда източник.

Това малко късче от Космоса се намира в южното съзвездие Пещ. Космическият телескоп "Хъбъл" е наблюдавал тази част в продължение на над 270 часа. Той заснема десет хиляди галактики, всяка от които се простира на милиарди светлинни години в необятната Вселена. Астрономите са използвали инфрачервените възможности на "Джеймс Уеб", за да разгледат по-отблизо същия регион.

Снимка: Съзвездието Пещ, iSock

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Астрофизикът от Университета на Минесота Мейсън Хюбърти и колегите му обаче решават да използват различен метод. Те насочват инструментите на "Джеймс Уеб" не към известните обекти, а към други източници, които предишни наблюдения може да са пропуснали.

Мистерията на седмото откритие

Наблюденията са направени през август и ноември 2023 г. с интервал от 88 дни между тях и под различни ъгли. Екипът открива шест галактики, които съвпадат с вече регистрирани в ултрадълбокото поле на "Хъбъл". Седмото откритие обаче е различно.

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То представлява единична, ярка линия, която се появява и при двете наблюдения в близката инфрачервена област на около 1,6 микрометра. Изолирано това не е толкова странно, излъчването в близката инфрачервена област е напълно нормално. Но интересното е, че няма друга емисионна линия, която да я съпътства – и при предишни наблюдения от "Хъбъл" и "Джеймс Уеб" в този участък нищо друго не може да се види. Не може лесно да се обясни и като бъг, тъй като се появава при четери серии от експозиции и при двете наблюдения. И още нещо - важно - емисионната линия е достатъчно ярка, за да се вижда на по-ранните изображения от "Джеймс Уеб". Това говори, че тогава не е била налице.

Но е наистина трудно да се идентифицира само една линия, освен ако не е известно точно колко далеч е тя. Това е така, защото с разширяването на пространството светлината се разтяга във все по-червени дължини на вълните.

Откъде идва необяснимият сигнал

Изследователите са разгледали няколко възможности за произхода на този сигнал, но никоя не предлага ясен отговор.

Сигналът може да идва от галактика в ранната Вселена, въпреки че светлината би имала трудности при преминаването през неутралния водород, който е изпълвал ранния Космос.

По-нова галактика е друга възможност, но тя обикновено би трябвало да произвежда допълнителни емисионни линии.

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Свръхнова също би могла да обясни ярък сигнал, но очакваната съпътстваща линия не е била открита.

Последната възможност е черна дупка, разкъсваща звезда. Такова събитие може да произведе силна емисионна линия без да има много друга откриваема светлина, но наличните доказателства не са достатъчни, за да потвърдят това обяснение.