Акцията на ГДБОП в Сунгурларе се оказа на фокус в началото на правителственото заседание. Премиерът Румен Радев направи заявка, че управляващите няма да спрат, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на „олигархичната пирамида”.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят”, заяви на редовното заседание на Министерския съвет Радев относно акцията, която се проведе във вторник.

Според министър-председателя „схемата започва да се разплита”. Той подчерта, че очаква това да бъде само началото. „При встъпването на нашето правителство дадох много ясен знак, че ние няма да допускаме грешките на другите. Няма да превишаваме правата си, ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но и няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида”, допълни Радев.

Радев за акцията в Сунгурларе: Най-накрая се намериха достойни прокурори

„На заседанията на Министерския съвет не коментирам ръководителите на политическите партии, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие. Но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи, кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното. Но аз очаквам и да стават по-изнервени, защото досега всички усилия на ДАНС и МВР да стигнат стойностни разкрития катастрофираха в прокуратурата. И на централно, и на регионално ниво. Но от вчера това се промени”, добави премиерът.

Пеевски: Олигархията е в кабинета на премиера

Делян Пеевски отговори на Румен Радев от кулоарите на парламента. Той упрекна управляващите в натиск върху кметове и партии. И коментира и липсата на кворум. „С интерес слушах Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация че професионалното ръководство на МВР и ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции, които се случва в момента в Белица, в Сунгурларе се разпореждат от него. Той е взел всички функции. Според мен не знае кой е. Всичко е смесено в главата му. Гледах тази злоба и това безсилие", заяви лидерът на ДПС.

„Толкова се страхува от протеста вчера, от изследванията на агенциите. Слушах за върха на олигархията, аз мога да го назова. Върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков. Да седнат пред огледалото в кабинета на премиера и да се видят. Всичко отива при тези двама души. Могат спокойно да викнат Демерджиев и той да ги разкрие с блестящия си дететкивски ум", допълни той.

Коментар дойде и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му формацията повече в сглобки и коалиции няма да участва, ако не е доминиращата партия, и ако десните им центристки консервативни програми и политики не бъдат включени.

„Премиерът има две основни задачи в момента. Да осигури сигурността на страната, защото потапят кораби в Черно море, и да овладее цените, които отидоха в Космоса. Учудвам се от всички тези негови думи, защото само преди няколко дни разговаряхме по телефона, след това бяхме заедно на Конституционен съвет и не съм забелязал такова отношение. Но явно заради един протест, който пък изобщо не е и организиран от нас, се търси една подходяща дъвка - Борисов – Пеевски”, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов: Ако не е доминиращата партия, ГЕРБ няма повече да участва в сглобки и коалиции

По-рано премиерът заяви, че „Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие, но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи, кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци”.

Борисов заяви и че не поддържа никакъв контакт с лидера на ДПС Делян Пеевски. „С колегата не съм се чувал от месеци, камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет. Всяка партия си е за нея си. По-скоро аз се разпознавам в думите за арогантното говорене. Не считам, че опозицията в наше лице говори арогантно. Ако арогантно е да кажеш, че от 2 лв. нафтата е станала 2,20 евро - тогава разбирам”, добави той.

Относно думите на Радев за кръвосмешения и сглобки Борисов заяви, че премиерът е бил в сглобка с ПП и ДБ. „Изпълнихме си дълга към държавата. Загубихме си половината последователи именно от такива и сглобки и коалиции. Сега ще бъдем опозиция”, заключи Борисов.