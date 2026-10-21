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Коментар на Дани Милев, Георги Ненов и Мартин Сребров
На фона на акцията в Сунгуларе вчера, при която кметът Димитър Гавазов беше арестуван, днес кметът на Белица Радослав Ревански беше изведен с белезници. Днес премиерът Румен Радев каза, че кабинетът отрязва "контрола върху финансовите потоци" на Борисов и Пеевски. Темата коментираха композиторът Дани Милев, авторът на подкаст Георги Ненов и имотният предприемач Мартин Сребров в предаването „Пресечна точка”.
Вторият въпрос, който коментаторите дискутираха, беше за подновения протест на младите лекари, които се обявиха срещу застоят в здравната система за справедливи възнаграждения.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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