На фона на акцията в Сунгуларе вчера, при която кметът Димитър Гавазов беше арестуван, днес кметът на Белица Радослав Ревански беше изведен с белезници. Днес премиерът Румен Радев каза, че кабинетът отрязва "контрола върху финансовите потоци" на Борисов и Пеевски. Темата коментираха композиторът Дани Милев, авторът на подкаст Георги Ненов и имотният предприемач Мартин Сребров в предаването „Пресечна точка”.

Вторият въпрос, който коментаторите дискутираха, беше за подновения протест на младите лекари, които се обявиха срещу застоят в здравната система за справедливи възнаграждения.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова