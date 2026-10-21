В България, Полша и Литва през последните седмици се наблюдава засилена активност и саботажна дейност срещу инфраструктура на "Старлинк". Заедно с това серия фалшиви бомбени заплахи засегнаха пет европейски държави, включително България. Има ли връзка между събитията, как можем да се защитим от кибератаките и има ли пропуски в сигурността коментира киберекспертът Спас Иванов в ефира на „Пресечна точка”.

Той каза, че подпалените у нас антени на „Старлинк” осигурявали връзките между спътниците в ниска орбита и наземната инфраструктура на пренос на голям обем от данни. „Самата инфраструктура на „Старлинк” е направена така, че пропадането на няколко антени, независимо къде се намират те, не трябва да доведе до деградация на самата услуга”, обясни експертът. „Ако се случи едновременно в даден географски регион, може да се наблюдава значително забавяне на връзката на „Старлинк”. Устройствата обаче могат да бъдат много бързо подменени”, разказа още Иванов. По думите му ако атаките в Полша, България и Литва се бяха случили в един ден, би могло да има някакво негативно отражение.

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Той обясни, че „Старлинк” има две подразделения – едното е „Старлинк”, което ползват потребителите, а другото е Starshield, който има специфично военно приложение. Иванов каза, че умишлените палежи най-вероятно са сигнал към хората, които предоставят връзката. Киберекспертът отбеляза, че и двете услуги са „в гръбнака на съпротивата на Украйна срещу Русия” и поясни – Киев командва дроновете си и така получава разузнавателна информация от съюзниците чрез тези системи.

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Иванов отбеляза, че антените у нас не са част от националната инфраструктура, а са собственост на частна компания и затова не се налага да бъдат охранявани от ДАНС. Той обаче беше категоричен, че трябва да се полагат усилия за опазването на тези системи.

Експертът смята, че серията от бомбени заплахи у нас и акциите срещу „Starlink” са част от хибридните атаки. Според него основният проблем е, че трудно се достига до източника на такива атаки.

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Той подчерта, че Европейският съюз в момента се намира в уязвима позиция по отношение на хибридните нападения. Експертът каза, че Европа изостава и в разивитието на изкуствения интелект, което също се отразява на сигурността.

Във връзка с глобалния срив на Revolut, Google Cloud, банки и държавни услуги Иванов отбеляза, че не става дума за кибератака. Парите в електронните портфейли са съхранени, подчерта той. Също така отбеляза, че услугата на Google e останала без електричество заради саботаж, а оттам са започнало и падането на други услуги. Експертът поясни, че все още не е ясно кой е извършил саботажа.

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Редактор: Цветина Петрова