Снимка: БГНЕС
По думите на съпредседателя на „Да, България“ двама маскирани мъже са запалили оборудването за сателитна връзка
11 от общо 17 антени за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX са били умишлено подпалени в секретен обект около София. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“, част от „Демократична България“, съобщи Ивайло Мирчев в публикация на страницата си във "Фейсбук".
По думите му двама маскирани мъже са извършили палежа. Антените осигуряват връзка със сателитите на Starlink, които се използват активно и във войната в Украйна.
Полша подозира саботаж след пожар в станция на Starlink
Мирчев твърди, че за инцидента не е съобщено публично от МВР и в медиите.
Депутатът припомня, че само преди дни, по време на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), председателят на ДАНС го е уверил, че контраразузнаването работи активно за предотвратяване на саботажи, свързани с Русия.
В публикацията си Мирчев поставя въпроси дали партньорски служби са предупреждавали за подготвян саботаж на конкретното място, дали българските служби са разполагали с информация за евентуалното нападение и какви мерки са предприели. Той пита и дали присъствието на полицейски автомобили на мястото в последните часове не е закъсняло.
Мирчев съобщава, че заедно с колегата си Божидар Божанов са отправили парламентарни питания до ДАНС и МВР. По думите му допълнителна информация по случая ще бъде предоставена в парламента утре.
Междувременно германската полиция задържа двама турски граждани, заподозрени в палеж на станция на Starlink в полското Мазовецко воеводство в края на септември. Полският премиер Доналд Туск определи инцидента като пореден акт на „хибридна война“.
Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2026
Той уточни, че задържането е извършено по искане на полските служби.Редактор: Георги Иванов
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