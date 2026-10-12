11 от общо 17 антени за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX са били умишлено подпалени в секретен обект около София. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“, част от „Демократична България“, съобщи Ивайло Мирчев в публикация на страницата си във "Фейсбук".

По думите му двама маскирани мъже са извършили палежа. Антените осигуряват връзка със сателитите на Starlink, които се използват активно и във войната в Украйна.

Полша подозира саботаж след пожар в станция на Starlink

Мирчев твърди, че за инцидента не е съобщено публично от МВР и в медиите.

Депутатът припомня, че само преди дни, по време на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), председателят на ДАНС го е уверил, че контраразузнаването работи активно за предотвратяване на саботажи, свързани с Русия.

В публикацията си Мирчев поставя въпроси дали партньорски служби са предупреждавали за подготвян саботаж на конкретното място, дали българските служби са разполагали с информация за евентуалното нападение и какви мерки са предприели. Той пита и дали присъствието на полицейски автомобили на мястото в последните часове не е закъсняло.

Мирчев съобщава, че заедно с колегата си Божидар Божанов са отправили парламентарни питания до ДАНС и МВР. По думите му допълнителна информация по случая ще бъде предоставена в парламента утре.

Междувременно германската полиция задържа двама турски граждани, заподозрени в палеж на станция на Starlink в полското Мазовецко воеводство в края на септември. Полският премиер Доналд Туск определи инцидента като пореден акт на „хибридна война“.

Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2026

Той уточни, че задържането е извършено по искане на полските служби.

Редактор: Георги Иванов