„Заразяването на мобилния телефон със зловреден софтуер може да позволи на измамници да получат достъп до интернет банкирането, личните данни и дори кодовете за потвърждение на банкови операции". Това обясни експертът по киберсигурност Явор Колев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS в ъв връзка със случая на мъж от исперихското село Подайва, от чието име беше изтеглен кредит от 7500 евро .

„Вероятно телефонът на потърпевшия е бил заразен със зловреден код от типа „троянски кон“. Тази схема е до болка позната, с малки изменения, свързани с развитието на технологиите. Докато преди това се случваше на настолни компютри, сега виждаме, че вече се извършва на мобилните устройства на потребителите“, обясни Колев.

Според него след заразяването престъпниците могат да прихванат потребителските имена и паролите за интернет банкиране, както и да следят комуникацията на телефона. „Междувременно на екрана може да се показва фалшива актуализация на софтуера, докато устройството продължава да изпълнява командите на измамниците", подчерта експертът.

Колев обърна внимание и на нов елемент в подобни схеми – когато няма достатъчно налични средства в банковата сметка, престъпниците могат да използват достъпа до приложението, за да изтеглят кредит от името на жертвата. „В подобни случаи банката може да не разпознае измамата, тъй като операциите се извършват през познатото устройство и приложение. Ако престъпниците контролират телефона, те могат да получават и SMS кодовете за потвърждение", посочи той.

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Колев предупреди, че голяма част от успешните кибератаки се дължат не толкова на сложни технически механизми, колкото на невнимание от страна на потребителите. „Трябва да използваме лицензираните приложения от App Store и Google Play, а не такива, които ни рекламират по различни сайтове“, посъветва той.

Експертът призова хората да не отварят съмнителни линкове и да не инсталират приложения по инструкции, получени чрез имейл, SMS или социалните мрежи. Той предупреди и за телефонни измами, при които непознати се представят за банкови служители и искат инсталиране на приложение или предоставяне на отдалечен достъп до устройството. При подобно обаждане потребителите трябва да се свържат с банката по друг канал, използвайки официалния телефон, публикуван на нейния сайт.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева