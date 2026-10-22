България отчита най-голямото годишно увеличение на цените на горивата в Европейския съюз. През септември бензинът, дизелът и смазочните материали за личния транспорт са поскъпнали с 42,2% спрямо същия месец на миналата година. Това показват последните данни на Евростат.

На този фон актуалните цени по бензиностанциите у нас показват леко поевтиняване на бензина, докато дизелът запазва стойността си от предходния ден.

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Според специализираната платформа Fuelo средната цена на най-масовия бензин А95 днес е 1,64 евро за литър. Това е с 1 евроцент по-малко спрямо вчера и с 4 евроцента под нивото отпреди месец.

При дизеловото гориво не се отчита дневна промяна. Средната му цена остава 1,91 евро за литър, което го прави с 27 евроцента по-скъп от бензин А95.

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Данните на Fuelo показват още, че средната цена на автомобилния газ пропан-бутан е 0,63 евро за литър, а метанът се продава средно за 1,43 евро за килограм.

Въпреки отчетеното леко понижение при бензина през последния месец, годишната статистика показва значителен ръст на разходите за горива в България.

Според Евростат през септември 2026 г. цените на горивата и смазочните материали за личния транспорт у нас са били с 42,2% по-високи в сравнение със септември 2025 г. Това е най-голямото увеличение сред всички държави членки на Европейския съюз. На второ място се нарежда Естония с годишно поскъпване от 40,6%, следвана от Литва с 40,2%.

За сравнение, средното увеличение на цените в тази категория за целия Европейски съюз е 31,4%. Така поскъпването в България надвишава средноевропейското с 10,8 процентни пункта.

Важно е да се отбележи, че данните на Евростат измерват годишната промяна на цените през септември, докато стойностите на Fuelo отразяват актуалните средни цени по бензиностанциите. Затова лекото поевтиняване на бензина през последните седмици не противоречи на отчетения значителен годишен ръст.

Редактор: Цветина Петкова