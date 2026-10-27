„Подал съм оставката си, след като ми беше поискана. Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне“. Това заяви началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев пред журналисти по повод инцидента със Соня Колтуклиева.

Той призна, че е установил пропуски в действията на служителите на НСО, но отказа да посочи конкретните нарушения заради продължаващата вътрешна проверка и съдебното производство. Тонев не пожела да уточни какви точно са пропуските, които е видял, както и дали е можело да бъде предотвратено случилото се. „Тече проверка, а също и съдебно производство“, посочи началникът на НСО.

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По думите му в службата вече е започнала и вътрешна проверка, която трябва да установи дали служителите са спазили правилата, изискванията и процедурите при изпълнение на задълженията си. Попитан дали би реагирал по различен начин, ако лично е присъствал на мястото на инцидента, Тонев не даде категоричен отговор. Той допусна, че ситуацията е можела да се развие и по друг начин, но отказа да прави предположения, докато проверките продължават.

Началникът на НСО коментира и въпросите за отговорността на охранителите при подобни ситуации. „Ние не нареждаме на никого. Ние изпълняваме процедурите такива, каквито са“, заяви той.

По отношение на поисканата му оставка Тонев потвърди, че вече я е подал. Той не пожела да влиза в спор дали искането за оттеглянето му е основателно. „След като ми е поискана оставката, аз я подавам. Това е, което мога да кажа“, заяви началникът на службата. Попитан дали би продължил да изпълнява задълженията си, ако процедурата по освобождаването му не бъде доведена докрай, той отговори: „Аз оставам да служа винаги“. Тонев потвърди още, че е разговарял с Румен Радев, като определи разговора като добър, но не разкри подробности.

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Скандалът около Националната служба за охрана избухна на 22 октомври след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева пред централата на партия „Прогресивна България“ в София. След заседание на формацията Колтуклиева се опита да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която се качваше в служебния си автомобил.

Журналистката отвори вратата на колата, след което служител на НСО се намеси и я изблъска. Колтуклиева падна на земята и получи травма на рамото. Тя беше откарана във Военномедицинската академия, където при прегледите беше установена фрактура. Впоследствие журналистката даде показания пред Военноокръжната прокуратура.

Случаят предизвика остри обществени и политически реакции. Председателят на парламента Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи инцидента като недопустим. Тя обясни, че се е стреснала при отварянето на автомобилната врата и не е видяла самия момент на сблъсъка между журналистката и охранителя.

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Междувременно Военноокръжната прокуратура привлече като обвиняем служителя на НСО Мартин Варадинов за причиняване на телесна повреда на Колтуклиева. Държавното обвинение поиска и постоянното му задържане под стража.

На фона на разрастващия се скандал президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев. Държавният глава заяви, че вижда сериозни пропуски както в организацията на охраната на председателя на Народното събрание, така и в действията на служителите след падането на журналистката.

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Първоначално ген. Тонев заяви готовност да се оттегли от поста. По-късно на 23 октомври президентът съобщи, че началникът на НСО вече е депозирал оставката си.

Подаването ѝ обаче не означава автоматично освобождаване от длъжност. Съгласно законовата процедура решението за освобождаването на ръководителя на НСО изисква съгласуване между президента и Министерския съвет. Случаят постави отново на дневен ред въпросите за правомощията на държавната охрана, действията на нейните служители спрямо граждани и журналисти и отговорността на ръководството при допуснати нарушения.