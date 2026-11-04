Голямата звезда във вдигането на тежести Карлос Насар "атакува" световния връх за трети пореден път и общо четвърти път. Българският щангист излиза днес в едно от най-важните си състезания за годината - шампионата на планетата, пише Gong.bg.

20-годишният спортист ще се бори за титлата и нови рекорди в категория до 95 килограма в Нинбо, Китай.

Въпреки че родният щангист пристигна в китайския град с трета по сила заявка от 390 килограма, очакванията към него са високи. Карлос Насар, който вече е двукратен световен шампион, ще преследва нов връх в своята блестяща кариера.

Карлос НасарСнимка: БГНЕС

 

Редактор: Цветина Петрова

Източник: Gong.bg
преди 3 минути

Първи заявки в изтласкването

Карлос Насар е заявил 200 кг за първоначален опит в движението изтласкване. 

Заявката за втория опит е 210 килограма.

 

преди 16 минути

Трети опит - световен рекорд и злато!

Насар успя да вдигне заявените 185 килограма в третия опит в изхвърлянето. Това му донесе злато в това движение и рекорд!

преди 24 минути

Втори опит - успешен

Карлос Насар вдигна 180 килограма в изхвърлянето. Опитът е успешен!

Основният опонент на българина в надпреварата - иранецът Али Алипур избра същата тежест. 

преди 31 минути

Първи успешен опит - 175 кг в изхвърлянето

Карлос Насар успешно вдигна 175 килограма в изхвърлянето. 

По-високата тежест беше променена след началото на състезанието. Първоначално тя беше 173, но след това беше повишена на 175 килограма, които българинът преодоля безпроблемно.

преди 41 минути

Насар с първоначални заявки от 170 и 200 кг

Карлос Насар е заявил 170 килограма в изхвърлянето и 200 - в изтласкването.

Очакват се промени в тези заявки, тъй като големият конкурент на българина - Али Алипур от Иран е заявил съответно 175 и 215 килограма. 

преди 48 минути

Карлос Насар: Аз съм върховният хищник във вдигането на тежести

"В последните години съм доказал, че аз съм върховният хищник във вдигането на тежести. Така че конкуренцията да мисли какво ще прави. Първата ми цел е да бъда световен шампион. Последните 30 дни бяха наистина доста трудни за мен. Ако имам възможност, имам сили и ако се налага, тогава ще правя световен рекорд". Това каза Карлос Насар преди да замине за Световното първенство.

13:20

Кога ще вдига българинът?

Съперниците на Карлос с по-ниските заявки започнаха да правят своите опити. Насар ще излезе на подиума след известно време заради по-добрите си първоначални тежести. 

13:08

Състезанието започна

Надпреварата започна малко след 13:00 ч. Конкуренцията в категория до 95 кг обещава да бъде изключително ожесточена. Лидер по заявена начална тежест е иранецът Али Алипур, който е дал заявка от 400 кг. След него с по 395 кг се нареждат Нургиса Адилетули от Казахстан и представителят на домакините Фейксян Куан от Китай. 