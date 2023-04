След вълнуващите шест недели, в които участниците очароваха зрителите с въздействаща хореография и майсторски превъплъщения на сцената, тази вечер предстоят още много забавни предизвикателства. На Цветница в лайфа ще преобладават българските песни и на участниците ще се наложи да влязат в образите на цели пет български звезди.

Димитър Ковачев – Фънки, Хилда Казасян, Веселин Маринов и заместващият Асен Блатечки - Джуди Халваджиян признават, че са впечатлени от таланта на звездните участници и с всеки изминал епизод им е все по-трудно да оценяват изпълненията, които стават все по-добри.

В шестият лайф, пълен с блестящи имитации, зрителите на NOVA, журито и менторите единодушно с рекорден брой точки избраха за победител Владо Михайлов, който представи невероятно образа на една от най-големите звезди на всички времена - Фреди Меркюри. С изпълнението си на “Bohemian Rhapsody”, актьорът и певец вдигна цялата зала на крака.

Временното класиране в любимото шоу за имитации към момента е оглавено от Владо Михайлов, който постави рекорд и спечели най-много точки в един лайф, следван плътно от Тома.

Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро посрещнаха първа на сцената певицата Дара Екимова, която изпълнява песента „Зелената стара чешма“ на певицата с най-нежния глас Мими Иванова. Текстът е на Богомил Гудев и е знакова песен за българската естрада. Родената в Хисаря българска певица става любимка на слушателите с песни като „Вълкът и седемте козлета“, „Петнадесет лалета“, „Радост моя“, „Ваканция“ и много други. Автор на значителна част от най-успешните ѝ песни е нейният съпруг, композиторът Развигор Попов, с когото работят неразделно от 1973 година досега. „Нямам търпение да изпълня песента, тъй като е много далеч от мен. Трудно ми е да докарам тембъра на Мими Иванова, тъй като гласът й е много звънък. Ще пея с очи и с усмивка като нея“, признава Дара.

"Беше забавно и мило да се видя отстрани. Аплодисменти за теб! Песента е трудна, защото няма време да си поемеш дъх. Показа, че можеш да се справиш с всички предизвикателства в това шоу“, коментира самата Мими Иванова.

Втори на сцената тази вечер излиза победителят в предишния лайф и водач във временното класиране Владо Михайлов. Той ще се превъплъти в образа на примата на българската естрада Лили Иванова. Владо изпълнява нежната и чувствена балада „За тебе бях“, която е част от по-новите песни на любимата българска певица. Текстът е създаден от Явор Кирин, а песента се нарежда на трето място в класацията на „100-те най-велики български текста на песни“ на БГ Радио.

„Надявам се да хвана поне малко от магията, която притежава Лили Иванова и да я предам на публиката. Не искам да става комедия и ще се постарая на 100%“, обещава Влади Михайлов.

Тома се впуска с хъс и ентусиазъм в поредното си преобразяване и влиза в дрехите и визията на вокала на „System of a Down“ – Серж Танкиан. Рокаджията изпълнява парчето „Chop Suey“ на нестандартната метъл група, в чийто репертоар се преплитат хевиметъл, пънк, арменски фолклорни елементи, индъстриъл, блус и дори джаз мотиви. Създадената в Калифорния група използва различни арменски национални инструменти, електрически мандолини и текстове посветени на родната Армения. Парчето „Chop Suey“, от втория им албум Toxicity, е най-големият им комерсиален успех до момента.

„Имам чувството, че ще избухна като въглеродна бомба. Страшно съм щастлив. Това е моят момент и моята музика. Ще изригна на сцената“, разкрива с невероятен ентусиазъм Тома.

Кристалният глас на солистката на „Тоника СВ“ Ваня Костова и песента й „Искам тази нощ нещо да ти кажа“ не затрудняват професионалист като Кали. Текстът на песента е създаден от Михаил Белчев, а музиката е написана от Стефан Диомов и с нея певицата участва на радиоконкурса на БНР през далечната 1987 година. Тя е част от първия самостоятелен албум „Песни от концерт“ на великолепната певица.

„Аз съм агресивна певица, а трябва да съм лежерна и спокойна. Хореографията ми е супер и лежерна. Това е един от ангелските гласове, който много липсва на българската публика. Харесвам много Ваня Костова и искам да ми се получи от първи път“, коментира Кали.

„Песните на майка ми са изключително сложни за имитация, но докато гледах изпълнението, много ми се прииска да изпеем всичко заедно една от песните й“, е коментара на сина на Ваня Костова.

Следваща на сцената се качва Керана, на която Бутонът на късмета отреди да влезе в обувките на британския поп изпълнител Sam Smith. Носител на 4 Грами само за първия си албум, певецът още от дете впечатлява с гласа си, но също така държи и два рекорда за Гинес за най-много последователни седмици в Топ 10 на британската класация за албуми. За песента му „Writing's on the Wall“ към филма „Спектър“, която достига първо място в британската класация, певецът печели Оскар и „Златен глобус”. Керана е брилянтна като обявилият се като небинарен певец и изпълнява песента „Unholy“, в която Смит се изправя срещу правилата и разказва за скандални случки от известния клуб The Body Shop в Сънсет Стрип в Лос Анджелис.

„Сам Смит има много специфичен тембър. Сложното е, че са два образа и не съм сигурна кой от двата да наподобявам. Мисля, че при него има и мъжко, и женско, което ще е трудно за представяне“, казва Керана.

Христо Гърбов, който в предишния лайф направи първата оперетна трансформация, тази вечер се преобрази в колежката си и конкурентка за момента в „Като две капки вода“ - амбициозната изпълнителка Кали. Певицата, която не се притеснява да е естествена на сцената се превърна в любимка на публиката заради неподражаемият й глас. Христо ще е силно затруднен да изпълни песента „4-4-2“, която се превърна във футболен химн на стотици хиляди български фенове.

„Това е една голяма провокация за мен. Самото изпълнение прави фенската песен, която е за футбола, по-мека и женствена. Има трудна женска хореография и трябва да си прибера краката, за да не направя пародия“, признава Христо Гърбов.

„Това не може да се сравни и с „Оскарите“. Откровено ти завидях и ти благодаря за удоволствието“, коментира актьорът Димитър Маринов.

„Ицо направи образа с много майтап. Всички се забавляваха, тъй като той не може да направи Кали“, допълни Фънки.

Яна Маринова излезе на сцената като легендата Стивън Виктор Таларико или по-известен като Стивън Тайлър. Като вокалист на легендарната рок група „Aerosmith“, тя изпълнява емблематичното парче „Dream on“ на една от най-значимите рок групи, пълнеща стадионите повече от 50 години. Често Стивън Тайлър е сравняван с Мик Джагър, заради физическата прилика между двамата експресивни вокалисти. Групата „Aerosmith“ е продала над 150 милиона копия от албумите си по света и естествено са удостоени с място в „Залата на славата на рокендрола“.

„Много се радвам, че ми се падна това парче. Удоволствие е да го работя. Старая се да притисна женското в гласа си, въпреки че той пее много високо. Съчетание от огромна енергия, нежност и гърч вътре в себе си, е много трудно за имитация. Това е 11 като сложност по скалата от едно до десет“, вълнува се Яна Маринова.

Песента „Един миг от рая“ на Веселин Маринов изправиха Димо и Ралица пред сериозно предизвикателство. Задачата им е да влязат в образа на популярния изпълнител и част от журито на „Като две капки вода“ Маринов, който повече от 4 десетилетия забавлява и вдига публиката на крака. Песента е от албума „Осъден на щастие“ на певецът, който изпълнява всяка своя песен силно емоционално.

„Специфична е енергията, която носи в себе си Веселин Маринов. Ще дадем най-голямата си любов, на която сме способни, за да изградим образа. Има много пеене и самият Веселин Маринов ще ни гледа и ще ни оценява. Досега ни харесваше, но ще дадем всичко от себе си“, споделя двойката Ралица Паскалева и Димо Алексиев.

„Искаше ми се да стане хубаво. Много се вълнувам и според мен Димо се справи много добре – истински Веселин Маринов. Ралица беше почти Веселин Маринов“, коментира емоционалният певец.

„Подхождате много актьорски и се вглеждате в детайла. Абсолютно съм впечатлена от представянето ви в шоуто и от сериозността, с която подхождате към образите“, допълва Хилда Казасян.

