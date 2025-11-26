Кв. "Борово", на кръстовището на ул. "Топли дол" и ул. "Подуево". Мястото е превърнато в незаконно сметище – огромни количества битов, строителен и обемен отпадък, кашони, палети, кофи с боя, чували и разпилян боклук, който вече пречи на движението и се разнася по цялата улица. Най-абсурдното е, че има три подадени сигнала към Столичната община. Въпреки че сигналите се водят „приключени“ или „в обработка“, на терен не е мръднато абсолютно нищо.

Боклукът се трупа, мирише, разнася се, застрашава здравето и създава условия за гризачи. Отговорът от Общината е, че „дейностите предстои да бъдат възложени“. На практика – квартал в София остава без сметоизвозване, в резултат на което улицата се е превърнала в бунище.