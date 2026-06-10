Семейство с дете се размина по чудо без сериозни наранявания, след като дърво падна върху автомобила им пред ресторант в село Първенец, община Родопи. Инцидентът е станал на 7 юни 2026 г. между 14:00 и 16:00 часа.

По думите на потърпевшата Росица, в автомобила са пътували тя, съпругът ѝ и 11-годишният им син. Семейството е било на обяд с приятели, когато дървото се стоварило върху колата. „За щастие няма пострадали хора, но стресът и шокът бяха огромни. Отидохме да прекараме приятно време с приятели, а за малко не загубихме животите си“, разказа жената.

Според нея управителят на заведението е споделил, че само няколко дни по-рано в района също е паднало дърво.