Съдът прекрати съдебното производство и върна обвинителния акт по делото срещу Юлиян Цолов, известен с прякора „Българския вълк от Уолстрийт“. Той е обвинен за измами, като щетите според прокуратурата са за общо 774 хиляди лева.

Според обвинението Цолов е убедил няколко търговски дружества да подпишат договори за изработка и поддръжка на онлайн платформи за продажба на продукти в интернет. Той представил собственото си дружество за дъщерно и така отклонил средствата.

Цолов е излежал присъда от четири години в САЩ заради измами на фондовата борса. Оттам идва и прякорът му.

„Съдът прекрати съдебното производство и върна обвинителния акт, като прие, че в него не са описани основни белези на извършени престъпления, а са описани факти, които касаят отношения между търговски дружества и търговски оборот. Като изрично посочи, че прокуратурата не следва да се бърка и да използва методите на наказателната репресия в търговските отношения“, коментира адвокатът на Цолов - Ина Лулчева.

Припомняме, че през март 2023 г. прокуратурата повдигна обвинение на Цолов за измами в особено големи размери. Мъжът твърдял, че представлява фирма за софтуер, която е дъщерна на по-голяма компания. Уверявал, че може да извърши услуга, срещу която получавал договорено възнаграждение. Дейност обаче така и не била извършвана.

Освен това, Софийският градски съд се произнесе по търговско дело, като прие, че Цолов трябва да възстанови на свой бивш клиент 93 840 лева заради неизпълнение на договорените услуги. Освен главницата, съдът е присъдил и неустойка в размер на 18 768 лева за неизпълнение на договора, както и близо 21 000 лева съдебни разноски.

Цолов бил сключил договор с дружеството клиент за предоставяне на услуги, свързани със софтуер, платформи за интернет търговия и тяхната поддръжка. Съдебният състав приел, че възложителят е изпълнил финансовите си задължения, като е заплатил договореното възнаграждение, както и допълнителна сума, уговорена в анекс още преди неговото подписване. Въпреки извършените плащания, магистратите счели, че изпълнителят не е предоставил договорените услуги.

Редактор: Ивета Костадинова