Световният номер 3 Григор Димитров - с първа тренировка преди турнира в Бризбейн.

След броени дни, Гришо ще излезе на корта, за да защита титлата, която спечели през януари миналата година. Гледайте във видеото как протече първата тренировка на Гришо в Бризбейн:

Defending champion @GrigorDimitrov hitting a sweet ball on his return to Pat Rafter Arena. Sit back, and enjoy...#BrisbaneTENnis pic.twitter.com/TJEkEHmxoU