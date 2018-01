Хиляди филипинци напуснаха домовете си заради активизирането на вулкана Майон. За втори пореден ден той изхвърля пара и пепел в атмосферата, съобщават БТА и ДПА.

.@phivolcs_dost: Phreatic eruption at Mayon Volcano at 8:49am, ashfall should be expected on the southwest and west slopes | Photos from PHIVOLCS pic.twitter.com/Habhq5ZubE