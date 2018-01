Свръхпълният таралеж Шърман, който надебеля заради лакомията си по котешка храна, отслабна със 150 грама, благодарение на диета, съобщава ДПА.

Меркел искала да стане астронавт, любимото й хоби - да отглежда картофи



Тя му беше наложена от зоологическата градина Рамат Ган Сафари, където бодливото животинче е настанено. Служителите непрекъснато намаляват рациона на Шърман и поставят все по-далече от него храната му, за да може да се движи, предава БТА.

Overweight hedgehog who gorged on dog biscuits just one of many at risk from overfeeding https://t.co/0yTOuF5eCg pic.twitter.com/esyQjmLxgf — The Telegraph (@Telegraph) 26 май 2016 г.

Коза, морско свинче и таралеж – неразделни приятели (ВИДЕО)

Преди това таралежът е живеел свободно, но е бил предаден в зоологическата градина, тъй като заради наднорменото си тегло бил съвсем беззащитен.

GUYS...there's a wild hedgehog in Israel NAMED SHERMAN making headlines. He had to be put on a strict diet and exercise plan at a local hospital because he was so overweight #ShermanTheHedgehog pic.twitter.com/skp8bmsuaQ — Jenna Harner (@jharner32) 4 януари 2018 г.

Кълбото е защитната поза на таралежите. Заради своите 1,6 кг обаче Шърман не може да се свие достатъчно. Движенията му също са затруднени.

Запознайте се с Нелсън – таралежчето без бодли (ВИДЕО)

This Overweight Hedgehog Had To Be Put On A Diet (3 pics) https://t.co/7IJKDlIQyt pic.twitter.com/9H4zlvI4sG — Sharonda Bassford (@jotityzytuny) 1 март 2016 г.

Обикновено таралежите тежат от 600 гр до 900 гр. Шърман вероятно е надебелял от котешката храна, оставяна от хората, живеещи в неговата територия.

15 екзотични домашни любимци

След като възвърне добрата си форма, Шърман отново ще бъде пуснат на свобода.

Най-мръсният мъж в света си търси жена

Изгубено коте се върна при стопанката си с влак (СНИМКА)

Тръмп нарече Ким Чен-ун "нисък и дебел" (ВИДЕО)

​Котка беше заподозряна в опит за убийство

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.