Огромна дупка зейна на магистрала в Северна Германия. Дължината й е 95 метра, а ширината – 10 метра, съобщи транспортното министерство на провинция Мекленбург - Предна Померания, цитирано от ДПА.

Worries for tourism as huge hole in north German autobahn doubles in size https://t.co/hEfmglCpYK pic.twitter.com/0VIii8ZOsN