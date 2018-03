Президентът на Франция Еманюел Макрон разкритикува американския си колега Доналд Тръмп заради неговото решение да изтегли страната си от Парижкото споразумение за климата, пише Washington Post, цитиран от "Фокус".

„По време на форум, посветен на слънчевата енергия в Делхи Макрон се срещна с жени, обучавани да станат соларни електроинженери и ги похвали, че те се борят за разширяването на ролята слънчевата енергия „въпреки, че някои страни решиха да напуснат Парижкото споразумение“.

Macron-Modi love on show as #France courts #India.#FrenchPresident #EmmanuelMacron says he wants his country to be India's best partner in #Europe as he starts a three-day trip to the country aimed at ratcheting up security and energy ties.#sharjah24 pic.twitter.com/C9Lg0lPd2G