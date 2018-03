Образуваният от ледника Перито Морено свод в Патагония се счупи на две части през нощта в неделя срещу понеделник по време на буря, предаде "Франс прес". Природното явление попречило на туристи да присъстват на забележителния феномен, уточняват от БТА.

Хиляди туристи пътували специално до района, където се намира ледникът, за да наблюдават феномена, тъй като отчупването на огромни блокове лед е впечатляващо.

I watched this glacier calve today. It one of the most incredible things I’ve ever experienced. #patagonia #PeritoMoreno pic.twitter.com/a0XJ3dd4nf