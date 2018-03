Актрисата и активистка Синтия Никсън, позната с ролята на адвокатката Миранда Хобс в телевизионния сериал "Сексът и градът", ще се кандидатира за губернатор на щата Ню Йорк, съобщиха световните агенции.

Миранда от "Сексът и градът" - кандидат-губернатор на Ню Йорк (ГАЛЕРИЯ)

Оповестявайки началото на кампанията си в Тwitter, 51-годишната Никсън заяви, че сред водещите й каузи са подобряване на здравеопазването и разбитата системата на метрото.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD