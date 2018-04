Военно-транспортен самолет падна в Алжир. Броят на жертвите е 257.

Алжирското министерство на отбраната потвърди броя на загиналите - 10-членният екипаж и 247 пътници, от които повечето са военни и членове на техните семейства.

Самолетът Ил-76 се разбил, малко след като излетял от летището на военната база в Буфарик, на около 25 км югозападно от столицата Алжир.

Летателният апарат е Ил-76, руско производство. Той е паднал край летище Буфарик около 8 часа местно време, 10 часа българско.

Dozens reportedly killed after military plane crashes into a residential area in #Algeria pic.twitter.com/9F59j76kr9