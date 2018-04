Актьорът Върн Тройър, станал известен с ролята си на Мини Ми в комедийната филмова поредица "Остин Пауърс", е починал в събота. Новината съобщи във Facebook семейството му.

Тройър беше висок само 81 см поради генетична аномалия. В изявлението на семейството се казва, че "депресията и самоубийството са много сериозни проблеми", но не се съобщава причината за смъртта.

Главният актьор в поредицата "Остин Пауърс" Майк Майърс заяви, че Върн Тройърс ще му липсва и го определи като изключителен професионалист и много позитивен човек.

Върн Тройър е признавал публично, че има проблеми с алкохола. През април беше съобщено, че той е приет в болница.

В социалната мрежа Twitter много звезди изразиха тъга заради смъртта на Върн Тройър:

Actor #VerneTroyer's death has been confirmed on his Instagram page.



The "Austin Powers" actor was 49. pic.twitter.com/uJNMMvnF9P — Ryan Wood (@RyanWoodDFW) April 21, 2018

#VerneTroyer has passed away. The actor who shot to fame as Mini-Me in the 'Austin Powers' series, has died at age 49 😢 pic.twitter.com/tzuGwZsj51 — Depp Lovers (@depplovers) April 21, 2018

Gonna miss #VerneTroyer Thanks for the laughs. Rest in peace bud. pic.twitter.com/XlxkpL7jlX — The Miz (@mikethemiz) April 22, 2018

😪 lost another amazing friend / brother / and #michigan homie today. Verne your an icon and no one can take that away from you. ♥️ you and not only were we friends, but MICHIGAN WOLVERINE fans forever. #vernetroyer #ripverne pic.twitter.com/zTYs0fAM43 — Martin Klebba (@MartinKlebba) April 21, 2018

