Британският принц Хари е поканил брат си принц Уилям да бъде негов кум на сватбата му с бившата американска актриса Меган Маркъл.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2

Това съобщиха от британския кралски двор.

The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR